Caso Montante, Fava: Regione agisca e fughi sospetto protezioni

Palermo, 24 mag. - "Mi auguro che il Governo Regionale consideri questo ulteriore e più grave provvedimento restrittivo nei confronti di Montante un motivo più che legittimo, se non lo fossero stati i precedenti, per revocare al Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta ogni incarico. Per il decoro delle istituzioni e per risparmiarci il sospetto che il signor Montante abbia ancora protezioni e protettori alla Regione Siciliana". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Parlamentare regionale siciliana contro la mafia e la corruzione Claudio Fava.