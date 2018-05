Antitrust, Laitenberger: entra in vigore Gdpr darà quadro certo

Treviso, 24 mag. - "L'entrata in vigore" da domani 25 maggio "della Gdpr darà un quadro molto più prevedibile e certo alle aziende e ai cittadini. Naturalmente questo comporterà tutta una serie di adempimenti che riteniamo del tutto fattibili. E ci porterà a standard validi per tutti".

Lo ha detto il direttore generale della DG Concorrenza della Commissione europea, Johannes Laitenberger a margine del convegno 'Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea organizzato a Treviso. "Non si tratta di uno strumento concepito per la concorrenza di per sé - ha concluso - ma è importante perché andrà a definire delle regole contribuendo a creare un ambiente generale favorevole alle attività" di imprese e istituzioni.