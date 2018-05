Salvini: ottimo incontro con Conte, in prossime ore governo

Roma, 24 mag. - "Non vogliamo distruggere, vogliamo aiutare l'Italia a contare nei contesti europei e mondiali. Siamo sicuri che il professor Conte sarà protagonista di questa stagione e con il massimo rispetto per tutto e tutti non vediamo l'ora di cominciare a realizzare quello che abbiamo proposto. Siamo fiduciosi, sereni, ottimisti e felici che nelle prossime ore si potrà avere un governo che passi dalle parole ai fatti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l'incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte alla Camera.

"E' stato - ha aggiunto - un ottimo confronto, con idee, proposte, un mondo diverso rispetto a quello che leggiamo su qualche giornale. Si parla del futuro che la gente ci chiede di far partire. Ci siamo confrontati su come iniziare a realizzare quel che abbiamo proposto agli italiani: tasse, pensioni, giovani, lavoro, immigrazione, infrastrutture da fare e non da smontare".