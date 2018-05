Bolkestein, Gelmini: governo inverta rotta su balneari-ambulanti

Roma, 24 mag. - Il nuovo governo dovrà "invertire la rotta" sull'applicazione della direttiva Bolkestein a balneari e ambulanti. Lo ha detto la presidente dei deputati di Fi Mariastella Gelmini: "Forza Italia conduce da anni, in Parlamento e nei territori, una battaglia per dire, con forza e determinazione, 'no' all'applicazione della direttiva Bolkestein per i balneari e per gli ambulanti, due settori importantissimi per l'intero sistema economico nazionale".

"Quest'oggi - spiega la Gelmini - abbiamo presentato in conferenza stampa due proposte di legge, già depositate a Montecitorio e a Palazzo Madama, nate su iniziativa dei colleghi Deborah Bergamini e Massimo Mallegni, che si inseriscono in questa strategia tutta a favore delle piccole e medie imprese e dei lavoratori".

"Nonostante l'impegno e le continue sollecitazioni di Forza Italia sul tema, i governi di centrosinistra, negli ultimi anni, hanno continuato ad essere sordi e a non comprendere appieno la forza di questi comparti. Chiediamo che il prossimo esecutivo assuma finalmente una posizione in merito all'applicazione della direttiva e che si schieri dalla parte di chi ha investito la propria vita in attività che non possono essere messe a rischio. Noi saremo in Parlamento a vigilare, dalla parte dei cittadini".