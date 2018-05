Maroni: giovani leader rispettino regole, Mattarella non è notaio

Milano, 24 mag. - "Consiglio ai giovani leader di dare ascolto a queste regole perché non è una prova di forza muscolare, la prova del governo parte rispettando le regole". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Lombardia e segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito della formazione del nuovo governo e dei rapporti con il Quirinale.

"Il presidente della Repubblica ha dei poteri diversi da quello della Francia o di altri Paesi, ma non è un notaio che prende atto di quello che qualcuno decide. Il premier incaricato può proporre i ministri che giurano nelle mani del Presidente della Repubblica, quindi non può nominarli o revocarli, può proporli e quindi chi sta dall'altra parte può e deve dire la sua. È regola degli equilibri del sistema democratico e il Presidente ha un altro potere di interdizione forte, quello si firmare o no i decreti leggi" ha ricordato Maroni.