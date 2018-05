Roma, 24 mag. - "Gli amici del centrodestra li sapremo convincere e conquistare non con i posti, perchè sarebbe offensivo per noi e per loro, ma con i progetti. Quando vedranno che diventeranno concreti i loro propositi la squadra marcerà compatta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l'incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte alla Camera.