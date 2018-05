Maroni: non condivido scelta Salvini, ma non temo nuovo governo

Milano, 24 mag. - L'ex segretario della Lega e presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, non teme il governo Lega-M5s. Lo ha detto durante la presentazione del libro "Abbasso i tolleranti", scritto dal direttore del Foglio Claudio Ceras. "Non ero d'accordo, l'ho detto anche ieri a Salvini, ma se nasce non farò il tifo perché fallisca o succeda il disastro" ha detto l'ex ministro.

"Se Salvini andrà al Viminale gli darò dei consigli. Non condivido la sia scelta, ma le proposte sì, in più capo dei Cinque stelle è un Millennial che hanno una caratteristica fondamentale, rispetto a noi anziani, cioè la velocità. Oggi tutto avviene a una velocità a cui non siamo abituati. La sfida vera di chi governa oggi è capire le novità" ha aggiunto riferendosi, in particolare, al capo poltico del M5s, Luigi Di Maio.

"Chi oggi è al governo credo che abbia questa capacità di dare risposte rapide a un mondo del lavoro che cambia e non si distrugge. Aspetterei di vedere che cosa fanno, cosa sanno fare, poi giudicheremo" ha concluso parlando sia di Matteo Salvini sia di Di Maio.