Roma, 24 mag. - "Noi non siamo interessati affatto ad essere azionisti di una società di telecomunicazioni come Telecom". Lo ha detto l'ad di Enel, Francesco Starace, in assemblea, aggiungendo che piuttosto, "dal punto di vista di una collaborazione di business, Open Fiber ha sempre detto di essere disponibile a collaborare".

"Non vediamo - ha aggiunto - nessun valore aggiunto nel diventare azionisti di Telecom".