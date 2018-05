Tlc, Fastweb: "sorpresa" per regole Agcom su asta frequenze 5G

Roma, 24 mag. - Fastweb accoglie con sorpresa le regole fissate da AGCOM per l'asta delle frequenze ed in particolare quelle fissate per lo spettro 3.6-3.8, indispensabile per lo sviluppo del 5G.

Le scelte di AGCOM - sottolinea Fastweb in una nota -non facilitano l'accesso di un nuovo entrante e favoriscono indiscutibilmente l'accaparramento di questa parte di spettro da parte degli operatori mobili con una dote frequenziale già consolidata, con l'effetto di rallentare il deployment di una rete 5G in Italia.

Fastweb rimane fortemente determinata a implementare la propria strategia 5G con l'obiettivo di offrire ai propri clienti la migliore qualità sul fisso e sul mobile e si riserva di valutare la propria reazione al riguardo.