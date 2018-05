Palermo, M5s: nuova aggressione a medici Pronto Soccorso

Palermo, 24 mag. - "Ancora violenza, sui medici e la Regione sonnecchia. In attesa che il piano varato da Razza vada in porto rischiamo che accada l`irreparabile, occorrono azioni a brevissima scadenza". Commentano così i componenti della commissione Sanità dell`Ars (Cappello Siragusa, De Luca e Pasqua) l`ennesima aggressione avvenuta al pronto soccorso dell`ospedale Cervello di Palermo. "Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. Verrebbe da rispolverare la celebre citazione usata dal cardinale Pappalardo in occasione dei funerali di Dalla Chiesa - afferma Salvatore Siragusa - per sottolineare la lentezza della Regione nell`arginare un fenomeno che rischia di sfociare nell`irreparabile prima o dopo. Il piano della Regione, forse, potrebbe produrre effetti fra mesi, ma l`emergenza è adesso. Bisogna muoversi ora". Per accelerare i tempi il M5S tornerà a sollecitare l`immediata istituzione di una sottocommssione all`Ars sui ponto soccorso. "Non appena avremo l`ok - afferma Francesco Cappello - convocheremo una vastissima rappresentanza di operatori del settore e rappresentanti sindacali per concordare con loro le misure urgentissime da sottoporre alla Regione per arginare al più presto l`emergenza prima che ci si ritrovi a commentare qualche tragedia".