Ex presidente di Sicindustria Montante trasferito in carcere -2

Palermo, 24 mag. - Antonello Montante è stato prelevato dall'abitazione di Serradifalco e condotto nel carcere nisseno di Malaspina. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

La decisione è da ricollegare "alla grave condotta d'inquinamento di prove messa in atto dal Montante", si legge in una nota della Polizia che ha eseguito il mandato di cattura. In particolare, l'ex presidente di Sicindustria "ha violato le prescrizioni impostegli dal giudice con il provvedimento che ha disposto gli arresti domiciliari", "consentendo l'accesso nella sua abitazione a persone non autorizzate".