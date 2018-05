Enel, Starace: no rischi da investimenti in Brasile ed Etiopia

Roma, 24 mag. - Per Enel non ci sono rischi particolari per i sui investimenti in Brasile ed Etiopia. Lo ha detto l'ad del gruppo, Francesco Starace, risposndendo agli azionisti in assemblea.

"Facciamo sempre una valutazione molto rigorosa dei paesi in cui andiamo ad investire - ha spiegato -. In Brasile ci siamo da molto tempo e lo conosciamo molto bene, abbiamo fiducia che l'avanzamento demografico continuerà e non ci vediamo grandi problemi".

"In Etiopia - ha proseguito - l'investimento è garantito sotto l'ombrello della Banca Mondiale e quindi gode di un certo grado di intrinseca protezione".