Verona, Assessore Bertacco: Farah avrà la nostra protezione

Verona, 24 mag. - "Farah è finalmente tornata a Verona, come era suo desiderio. Faremo il possibile perché, nella città dove è stata dieci anni, possa lasciare alle spalle i difficili momenti passati e possa trovare serenità e tranquillità". Così Stefano Bertacco, assessore ai servizi sociali del Comune di Verona. "Il Comune - ha proseguito - aveva garantito la massima disponibilità ad accoglierla nelle sue strutture protette e così è avvenuto. Agiremo in costante confronto con la Questura - ha aggiunto Bertacco - pronti a collaborare per qualsiasi necessità che garantisca l'incolumità di Farah. Siamo pronti anche per il sostegno psicologico di cui la giovane potrebbe avere bisogno per riprendere la propria vita nel modo più sereno possibile. Capiremo meglio quali sono le sue necessità e bisogni e interverremo di conseguenza", ha concluso.