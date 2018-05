Trump annulla incontro con Kim, Sudcorea esprime rammarico

Seoul, 24 mag. - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha espresso rammarico per la decisione del presidente americano Donald Trump di annullare il vertice con il leader nordcoreano Kim Jong e ha sollecitato i due leader ad avere colloqui diretti. Lo ha indicato l'ufficio presidenziale di Seoul.

Durante una riunione di emergenza sulla sicurezza nazionale, Moon ha definito "profondamente spiacevole che il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord non si svolga come previsto", dopo che Trump si è chiamato fuori dall'incontro organizzato per il 12 giugno a Singapore.

"La denuclearizzazione della penisola coreana e una pace permanente sono traguardi storici, a cui non si può rinunciare e che non possono subire ritardi", ha detto Moon, che ha definito difficile risolvere le questioni diplomatiche ancora in piedi con l'attuale sistema di comunicazione tra Stati Uniti e Corea del Nord. "Spero che i leader risolvano la questione attraverso un dialogo più stretto e diretto tra di loro", ha aggiunto.

(fonte AFP)