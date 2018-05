Roma, 24 mag. - Il contratto di governo Lega-M5s è "una cambiale contro i giovani". Lo dice il segretario reggente Maurizio Martina: "I contenuti del contratto siglato da Lega e Cinque Stelle rappresentano purtroppo una gigantesca cambiale contro i giovani. Le scelte contenute in quel contratto le pagheranno care i giovani".

"Inoltre - aggiunge Martina - non abbiamo ascoltato nessun ragionamento concreto per fermare l'aumento Iva che scatterà presto e questo per me è grave".