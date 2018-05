Roma, 24 mag. - I dati dell'Inps sul lavoro sono un motivo di "orgoglio" per i governi del Pd. Lo scrive su twitter Maria Elena Boschi: "I dati Inps sull'occupazione di oggi sono ancora una volta positivi, con saldo assunzioni-cessazioni nel privato di quasi 400mila unità tra gennaio e marzo `18: effetti delle misure dei governi Pd. Lasciamo palazzo Chigi con l`orgoglio di aver creato dei posti di lavoro in più per tante persone".