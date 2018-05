Nordcorea, Trump:futuro di pace solo con rimozione armi nucleari

New York, 24 mag. - "Tutti i coreani, del Nord e del Sud, meritano di poter vivere insieme in armonia, prosperità e pace. Il futuro bello e luminoso può verificarsi solo quando la minaccia delle armi nucleari sarà rimossa. Non potrà avvenire in nessun altro modo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla Casa Bianca, parlando della decisione di cancellare l'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un, previsto a Singapore il 12 giugno.

"Spero che Kim Jong Un alla fine faccia cosa è giusto per il suo popolo, che sta soffrendo molto e senza che sia necessario" ha aggiunto Trump.