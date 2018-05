Talent Garden apre campus a Vienna in partnership con Startup300

Roma, 24 mag. - Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l`innovazione digitale aprirà il suo primo hub a Vienna nell'autunno 2018. Il nuovo hub includerà anche l'Innovation School di Talent Garden, una piattaforma educativa nata dall`esigenza di formare studenti, professionisti e aziende negli ambiti del digitale più richiesti dal mercato, che ogni anno forma più di 500 studenti in settori quali coding, user experience, data analytics, digital transformation e 2.500 professionisti provenienti da società internazionali. Talent Garden porterà in Austria anche una serie di progetti ed eventi per promuovere l'innovazione, favorendo le connessioni e la collaborazione tra le aziende attraverso il suo network.

La struttura fornirà uno spazio di lavoro flessibile per liberi professionisti, startup tech e laboratori di innovazione aziendale e sarà in grado di ospitare 500 persone; i membri inoltre avranno accesso alla Innovation School di Talent Garden e alla rete internazionale che connette 23 campus in tutta Europa. Questo nuovo hub diventerà il centro per l'ecosistema dell'innovazione in Austria grazie all'impatto internazionale di Talent Garden, al forte sostegno di importanti cofondatori locali, gli imprenditori tech di successo Martin Giesswein e Max Lammer, del team di startup300 e di player provenienti dai settori dell`economia austriaca, come Reiffeisen Bank International, e dalle istituzioni locali. Startup300, il più importante business angel in Austria, è diventato socio e partner di Talent Garden Vienna con l`obiettivo di creare una rete di cooperazione e innovazione in tutta l'Austria dedicata a imprenditori, startup, aziende innovative e freelance e di offire un accesso prezioso agli investitori.

Davide Dattoli, co-fondatore e CEO di Talent Garden, ha commentato: "A livello strategico abbiamo previsto un investimento di 3 milioni di euro in questo progetto, che ha lo scopo di attrarre a Vienna talenti tecnologici provenienti da tutta Europa e aiutare il potenziale locale a scalare nel resto d'Europa grazie alla rete del campus di Talent Garden".

Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell`ambito dell`innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, grazie alla joint venture annunciata a Copenaghen, espande il proprio network a 23 città e 8 Paesi europei, ospitando complessivamente 3.500 professionisti. La società collabora con molte aziende internazionali come il gruppo BMW, Google e PwC.