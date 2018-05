New York, 24 mag. - "Aspetto che Kim Jong Un scelga di impegnarsi in un dialogo costruttivo e in azioni. Nel frattempo, andranno avanti le nostre sanzioni molto dure, nettamente le più dure mai imposte, e la campagna di massima pressione". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla Casa Bianca, parlando della decisione di cancellare l'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un, previsto a Singapore il 12 giugno.