Toti: grave stop Consulta a legge ligure su edilizia popolare

Genova, 24 mag. - "Invece di occuparsi dei veri bisogni dei cittadini, il passato governo di centrosinistra ha ben pensato di intervenire su una nostra legge, che dava a liguri e italiani la priorità sulle case popolari e che ora è stata bloccata: un atto grave ma che non ci ferma. Come Regione Liguria andremo avanti per aiutare i cittadini più deboli e rispondere alle loro reali esigenze". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha commentato la bocciatura da parte della Corte Costituzionale dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale sull'edilizia popolare, che prevedeva per gli stranieri il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni consecutivi per poter partecipare all'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica.