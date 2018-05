Grimoldi (Lega): abbiamo ambizione di governare 5 anni

Roma, 24 mag. - "Il programma che abbiamo scritto e il governo che parte ha l'ambizione di governare 5 anni per fare una rivoluzione e attuare un cambiamento vero e radicale". Lo ha detto il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, ammettendo comunque che è "difficile dire se il governo durerà per tutta la legislatura perché non abbiamo mai governato con i 5S e soprattutto perché loro non hanno mai governato nella storia".

"Noi vogliamo andare in Europa - ha aggiunto Grimoldi - a far capire che prima vengono gli interessi nazionali. Anche la Svizzera è in Europa ma tende un po' a farsi gli affari suoi. È quello che in modo furbesco fanno tutti in Europa. Per questo dobbiamo cominciare a farlo anche noi".