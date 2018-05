Trump annulla incontro con Kim, Moon convoca riunione emergenza

Seoul, 24 mag. - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha convocato colloqui di emergenza con i suoi massimi collaboratori di sicurezza dopo che il presidente americano Donald Trump ha cancellato il vertice in agenda con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Lo ha riportato l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Moon ha convocato il capo di stato maggiore, il massimo consigliere per la sicurezza, il capo dell'intelligence, il ministro per l'Unificazione e altre personalità alla Casa Blu alle 23.30 (le 16.30 italiane), ha spiegato il capo dell'ufficio stampa, Yoon Young-chan, in un messaggio ai giornalisti.

I responsabili a Seoul "stanno cercando di capire quale sia l'intenzione del presidente Trump e il suo esatto significato", ha riportato la Yonhap, ha riferito il portavoce presidenziale Kim Eui-kyeom, dopo la decisione di Trump di annullare l'incontro previsto il 12 giugno a Singapore.

(fonte AFP)