A Napoli torna Bufala Fest, a luglio la quarta edizione -2

Napoli, 24 mag. - Sarà proprio il #Territorio, con le sue tipicità e le sue potenzialità, il tema della IV edizione di Bufala Fest, in programma dal 7 al 15 luglio 2018 sul lungomare di Napoli. Un fitto cartellone di eventi e iniziative che punta a stimolare il networking tra aziende e realtà che operano nel settore gastronomico ma anche, come recita il claim 2018, a offrire "sempre di più", soprattutto in termini di qualità ed eccellenza, ai visitatori e agli espositori. Bufala Fest si rinnova, quindi, sperimentando un nuovo format con stand di livello internazionale, workshop e incubatori food per stimolare nuove idee e far crescere le aziende. "La scelta del Territorio come tema di Bufala Fest 2018 - hanno dichiarato gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino - nasce dall'esigenza di sottolineare la valenza strategica all'interno dell'economia regionale dell'intera filiera bufalina, che non può limitarsi solo al comparto lattiero-caseario. Bufala Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e di fruitori in costante crescita". La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Napoli, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli e del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana.