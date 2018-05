Aaroi-Emac: mancano 4mila anestesisti rianimatori. Lea a rischio -2

Roma, 24 mag. - "Lo stress in Ospedale è dilagante - ha aggiunto Chiarello - anche per la mancata applicazione delle norme europee in tema di riposi settimanali e turni di lavoro. Il tutto nell'assenza totale di supporto da parte delle Direzioni, guidate solo dal raggiungimento di un pareggio economico ottenuto a forza di tagli, mentre si verificano violazioni contrattuali continue basate su relazioni sindacali non corrette, convocazioni ottenute dopo sentenze di tribunali del lavoro, calcoli sbagliati dei fondi contrattuali aziendali. Criticità a cui si aggiungono coperture assistenziali fantomatiche basate su pronte disponibilità (reperibilità) illegali al posto di guardie deputate all'emergenza. In un Paese civile - prosegue Chiarello - non dovremmo nemmeno chiedere di essere messi in condizioni ottimali per salvare vite, perché di questo parliamo. Se una Guardia di Anestesia viene sostituita dalla reperibilità del Medico deputato alla gestione delle emergenze, si mette a rischio la vita dei Cittadini".