Aaroi-Emac: mancano 4mila anestesisti rianimatori. Lea a rischio

Roma, 24 mag. - Nel 2016 "nei 162 Presidi Ospedalieri, a fronte di un organico previsto a regime di 3345 Anestesisti Rianimatori ce ne erano realmente in attività 3095. Situazione che ad oggi è peggiorata. L'attuale carenza di oltre 4000 Anestesisti Rianimatori, che sta mettendo a rischio i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), non dipende soltanto da un problema di assunzioni, ma dalla carenza di Medici specialisti in questa disciplina a causa di una mancata definizione dei reali Fabbisogni".E' l'allarme lanciato oggi dal sindacato di Anestesisti Rianimatori AAROI-EMAC al Meeting SAQURE in corso a Roma.

"Lavoriamo sotto organico da decenni - ha denunciato Marco Chiarello, Presidente AAROI-EMAC Marche e Coordinatore della Commissione Contratto dell'Associazione - con contratti precari da anni, con turni massacranti e con ore di lavoro eccedenti, congelate in attesa di una loro eventuale valutazione economica". Secondo un censimento realizzato dall'Associazione nel 2016, su 162 Unità Operative di Anestesia e Rianimazione, relative ad altrettanti Presidi Ospedalieri distribuiti in tutto il territorio nazionale, il totale di ferie arretrate ammontava ad oltre 100.000 giorni a cui si aggiungevano 300.000 ore di straordinario non riconosciuto. Il monitoraggio rivelava, inoltre, che su 100 donne in congedo di maternità, soltanto 30 erano state sostituite.(Segue)