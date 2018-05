A Napoli torna Bufala Fest, a luglio la quarta edizione

Napoli, 24 mag. - Non solo mozzarella: la bufala diventa gourmet e si trasforma in menù degustazione ideati e cucinati da chef stellati, per incontrare il gusto e la creatività a tavola. Ricette ambiziose, dove carne e altre declinazioni del bufalo si mescolano all'eterogeneità di ingredienti campani a chilometro zero. Le tecniche di cottura di una delle carni più nutrienti esistenti in commercio e l'arte culinaria di chef, pasticcieri e pizzaioli saranno i protagonisti de I Sapori della Filiera, il contest di cucina e sperimentazione che animerà la IV edizione di Bufala Fest, la kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata alla valorizzazione dell'intera filiera bufalina. Portato avanti in collaborazione con l'Associazione Professionale Cuochi Italiani, il contest I Sapori della Filiera si propone di decantare il concetto di territorio con piatti unici capaci di esaltare almeno un prodotto del bufalo e della bufala, come carni, salumi, condimenti, formaggi e latticini di altra natura. (segue)