Trump: Usa pronti più che mai in caso atti folli della Nordcorea

New York, 24 mag. - Gli Stati Uniti sono "più pronti che mai", nel caso in cui la Corea del Nord dovesse compiere "atti folli e sconsiderati". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla Casa Bianca, parlando della decisione di cancellare l'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un, previsto a Singapore il 12 giugno. Come gli Stati Uniti, sono pronti anche Giappone e Corea del Sud, ha aggiunto.

Trump ha poi aggiunto di augurarsi comunque che "avvengano cose positive sul futuro della Corea del Nord, che ha l'opportunità di porre fine a decenni di povertà e oppressione seguendo il percorso della denuclearizzazione e entrando nella comunità delle nazioni".