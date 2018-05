Martina: Pd sarà a opposizione, no a promesse irrealizzabili

Roma, 24 mag. - Il Pd farà "opposizione determinata" al governo Conte e invita Lega e M5s a "non scherzare con i sacrifici degli italiani" e a evitare "promesse irrealizzabili". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, al termine dell'incontro tra la delegazione democratica e il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte. "Se si parte da quelle scelte(quelle del contratto di governo, ndr) non si può che trovare il Pd su un fronte alternativo. Il nostro è un giudizio di merito per le scelte contenute in quel contratto, per le forzature, per i contenuti economico-sociali. Pensiamo che non ci sia nessun cambiamento utile in quel contratto".

Martina ha accusato di "assoluta incoerenza i due leader politici protagonisti di questo tentativo, per quello che è stato detto è fatto. Non ci convince per nulla la superficialità generica su questioni come la collocazione internazionale ed europea dell'Italia, bisogna crederci al lavoro che l'Italia deve fare in questo nuovo frangente. Continuiamo a dire che l'interesse nazionale è l'interesse europeo, e viceversa. E chi pensa di organizzare anche da responsabilità di governo una propaganda spicciola non fa gli interessi degli italiani ma li sta seriamente mettendo in discussione".

Dunque, il Pd farà "opposizione determinata, seria, responsabile, di merito. Siamo pronti domani a organizzare in parlamento e nelle istituzioni un confronto serrato sulle scelte fondamentali". Ha concluso Martina: "Non scherzate con i sacrifici degli italiani di questi anni, non fatela facile, non vedete promesse irrealizzabili. Non fate scelte inique. Non si governa questo paese con le dirette Facebook ma con la forza della responsabilità".