Eritrea, presidente partecipa a festeggiamenti per indipendenza

Roma, 24 mag. - Il presidente eritreo Isaias Afewerki ha partecipato a uno degli eventi organizzati ad Asmara per il 27esimo anniversario di indipendenza del Paese, smentendo così quanto apparso di recente sui social media sulle sue condizioni di salute e su un suo ricovero negli Emirati arabi uniti. Lo riporta oggi la Bbc, ricordando che già nel 2012 era stato dato per morto.

Tra i messaggi di congratulazioni giunti da vari paesi del mondo per il 27esimo anniversario dell'indipendenza eritrea dall'Etiopia, anche quello del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in cui ha auspicato "che i nostri valori condivisi possano avvicinare i nostri due popoli". Tono diverso da quello inviato lo scorso anno dal suo predecessore, Rex Tillerson, che aveva scritto: "Condividiamo le speranze del popolo eritreo per un futuro libero, pacifico e produttivo".

Il mese scorso il vicesegretario di Stato americano Donald Yamamoto si è recato ad Asmara, per la prima visita da oltre un decennio di un funzionario americano di tale livello, e ha incontrato il presidente Isaias. Asmara chiede da tempo la revoca delle sanzioni, in vigore dal 2009, a cui Washington si è finora sempre opposta.