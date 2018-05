New York, 24 mag. - "È una grande battuta d'arresto per la Corea del Nord e, per la verità, per il mondo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla Casa Bianca, parlando della decisione di cancellare l'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un, previsto a Singapore il 12 giugno.

Trump ha poi aggiunto: "Ho parlato con il generale Mattis e i leader delle nostre forze armate, che sono nettamente le più potenti al mondo e sono pronte, se necessario".