Yemen, ciclone colpisce isola Socotra: 17 dispersi... -2

Roma, 24 mag. - Le persone scomparse erano in due barche affondate e tre veicoli spazzati via dalle inondazioni, ha detto Ramzy Mahrous, governatore di Socotra, un'isola paradisiaca del Mare Arabico a 350 chilometri dalle coste yemenite.

Mahrous ha detto che Socotra non è in grado di gestire da sola la situazione, con il numero di dispersi destinato ad aumentare. "Le aree costiere sono state sommerse da inondazioni che hanno causato gravi danni alle case" in oltre 10 villaggi a sud e ad est di Socotra, come ha spiegato alla France Presse.