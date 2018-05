Governo, Mattarella preoccupato: inammissibili diktat a Colle

Roma, 24 mag. - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua a esprimere tutta la sua preoccupazione per quella che evidentemente ritiene, nella migliore delle ipotesi, una lettura singolare della Costituzione da parte di Lega e Movimento 5 Stelle. Sono settimane che il capo dello Stato continua a sollecitare Matteo Salvini e il suo partito e Luigi Di Maio e il suo movimento ad un rispetto formale della Carta, e a comportamenti conseguenti. Ma i due partiti sembrano essere sordi ai suoi richiami. Da ultimo il messaggio fatto filtrare oggi dal Quirinale in cui emerge un Mattarella preoccupato, probabilmente al limite dell'irritazione, per gli inammissibili diktat nei suoi confronti e nei confronti del premier incaricato di fatto espressi sulla scelta dei ministri da parte della coalizione giallo-verde. Il Colle, è stato chiarito, non sta ponendo alcun veto verso questo o quel ministro ma sta solo ricordando, per l'ennesima volta, la Costituzione e le prerogative in capo al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio.

Ma sembra che non se ne venga fuori. È orami un chiaro muro contro muro. Da un lato Mattarella che, Costituzione alla mano, svolge il suo ruolo indicando (in più di una occasione) la strada istituzionale da seguire perché si giunga senza scontri e nell'interesse di tutti gli italiani alla formazione del governo. Dall'altro Lega e M5S che tentano (in parte riuscendoci anche, vedi il contratto-programma definito prima dell'individuazione del premier) di seguire una strada del tutto nuova, di fatto extracostituzionale, attenta più a rispondere alla pancia dei propri elettori che a procedere secondo consolidate prassi.

Da parte di Mattarella ovviamente non arriva nessun riferimento pubblico a quella lista di ministri che Salvini e Di Maio stanno predisponendo ma tutto lascia intendere come al capo dello Stato non piaccia la piega presa da tutta la vicenda. Sui ministri, che verranno indicati dal presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica può e deve dire la sua. Non certo per mettere veti, come è stato ribadito oggi, ma per dare alla squadra di governo - se del caso - quella fisionomia che ritiene più adatta al Paese e agli impegni da intraprendere. Il nome di Paolo Savona a ministro dell'Economia è quello che più agita il leader leghista (che si trascina dietro il collega Di Maio), che lo vorrebbe a via XX Settembre. Il capo dello Stato ha detto, e lasciato intendere più volte, quanto sia interesse primario dell'Italia rimanere ancorata all'Eu e all'euro. Savona, dal canto suo, è ormai noto per una conversione anti euro negli ultimi anni.

Ma il punto, più che il nome del ministro o dei ministri, è quello che non possono esserci limitazioni alle prerogative del presidente della Repubblica nè a quelle del premier. Lo ha ricordato Mattarella quando ha ricevuto al Quirinale la Juventus e il Milan prima della finale di Coppa Italia, parlando di un arbitro che non interviene se i giocatori sono corretti. Lo ha ricordato ancora commemorando Luigi Einaudi, sottolineando con forza i poteri del Colle (e del premier) e il non essere un notaio che vista patti, proposte, liste preconfezionate. E lo ha rammentato a Salvini e Di Maio nel corso delle ultime consultazioni a Quirinale.

La situazione insomma è ancora molto fluida anche se il tempo sta scadendo. Sono in corso alla Camera le consultazioni con i gruppi parlamentari del premier incaricato Conte. Dureranno fino a stasera e poi, se e quando il giurista si sentirà pronto si recherà al Quirinale per sciogliere la riserva e poi giurare nelle mani del capo dello Stato. Per questo passaggio si parla di sabato, ma è ancora tutto da decidere.