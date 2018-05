Incidente stradale su A4, ferito camionista nel Veneziano

Venezia, 24 mag. - I vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di San Stino e San Donà in provincia di Venezia per il rovesciamento di un camion autocisterna, che viaggiava vuoto: ferito l'autista. Le squadre intervenute da Portogruaro Motta di Livenza e Mestre hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici l'autista, rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, staccatasi dal rimorchio, finita nel fossato di fianco l'autostrada. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 e portato in ospedale. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. È ora in corso il recupero dei mezzi.