Violenza donne, Veneto modifica legge di contrasto

Venezia, 24 mag. - "Il Veneto ora potrà disporre di una legge più completa ed efficace per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro donne e minori". Così l'assessore regionale al sociale, Manuela Lanzarin manifesta soddisfazione per il voto unanime con cui la quinta commissione "Sanità e sociale" del Consiglio regionale del Veneto ha approvato le modifiche proposte dalla Giunta alla legge 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Il testo, che ora attende l'ok definitivo dell'aula consiliare, punta a potenziare gli interventi di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole, in modo di creare una cultura del rispetto di genere sin dagli anni della pubertà; semplifica la tipologia delle strutture di accoglienza (centri antiviolenza e case rifugio) in modo di facilitarne l'accesso ai fondi nazionali e di renderne più agile l'erogazione, bypassando il passaggio intermedio attraverso Comuni e Ulss; e rafforza la sinergia tra istituzioni pubbliche, associazioni e privato non profit al fine di creare, attorno alle strutture di sostegno e accoglienza, una rete coordinata e integrata che aiuti le donne a recuperare condizioni normali di vita, anche con l'inserimento lavorativo e con percorsi di accompagnamento sociale.

