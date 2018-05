Presentato il marchio De.Co Maratea

Potenza, 24 mag. - Si è svolta stamattina a Maratea (Pz), la conferenza di presentazione del marchio De.C.O della Perla del Tirreno (denominazione comunale di origine) agli operatori del settore agroalimentare. Attraverso un post su facebook, il primo cittadino Domenico Cipolla ha espresso la sua soddisfazione in merito al progetto: " La partecipazione attenta e motivata degli addetti ai lavori, conferma che ci sono ottime possibilità che lo sviluppo dei prodotti della tradizione crei nuova imprenditoria, crescita economica e che, grazie a questo, si possa raggiungere la loro tutela e la conservazione". Ha esordito il sindaco, che poi insiste sulla possibilità di un chilometro zero sempre più diffuso, per un turismo basato non solo su paesaggi, mare o escursioni, ma anche sulla valorizzazione dell'enogastronomia: " L'opportunità che nei nostri ristoranti si trovi sempre di più cibo a chilometro zero e che sia chiaramente riconducibile ai nostri luoghi, è a portata di mano. Terra e Mare perché è la storia di Maratea, ci appartiene e ci identifica; la nostra tradizione enogastronomica è strettamente legata alla pesca e ai prodotti contadini e della pastorizia". Infine Cipolla, lancia un invito: "Il messaggio raccolto è che produttori e ristoratori devono viaggiare uniti, restare insieme per raccontare, attraverso i sapori, la nostra storia, la nostra cultura e così tutelare e tramandare il lascito ereditato dai nostri avi".La oonferenza odierna è stata curata dal Comune di Maratea, insieme ad Alsia, Gal, Istituto Alberghiero e Cittadinanza Attiva. Al tavolo dei relatori erano presenti: Domenico Romaniello (Dirigente ALSIA #Basilicata), Domenico Cerbino (ALSIA Pollino), la moderatrice Serenella Gagliardi, Domenico Cipolla (Sindaco di Maratea), Gaetano Mitidieri (GAL), Carmela Cafasso (Preside Isis).