Parkinson, diagnosi sempre più precoci e cure più efficaci -2

Roma, 24 mag. - Nuove prospettive si aprono con i software di intelligenza artificiale capaci di aiutare lo specialista nella diagnosi attraverso la semplice interazione quotidiana con la tastiera del computer per individuare i segni della compromissione motoria nelle prime fasi di malattia. Un aiuto nella diagnosi precoce arriva anche da smartphone che forniscono informazioni su voce, motilità digitale, marcia, equilibrio e tempo di reazione. Queste ricerche hanno portato alla messa a punto di nuove scale di valutazione della malattia che hanno ottenuto incrementi della valutazione clinica e migliorato di 16 punti la risposta alla terapia dopaminergica. Novità anche dagli smartwatch da portare al polso, capaci di rilevare l'insorgenza di disturbi del movimento distinguendoli dagli altri movimenti che si verificano normalmente nell'arco della giornata. Inoltre, l'opportunità offerta da queste nuove tecnologie di osservare in tempo reale l'impatto dei trattamenti genera un nuovo metodo per monitorare la malattia e verificare l'efficacia delle terapie, arrivando addirittura a rilevare una riduzione del tremore del 64%. Anche la riabilitazione trae vantaggio dall'impiego di tecnologie digitali: la stimolazione a corrente continua della corteccia cerebrale è in grado di ridurre il rischio di cadute, un problema assai grave nei pazienti parkinsoniani, mentre nanotecnologie indossabili che emettono vibrazioni ad elevata frequenza agli arti inferiori stanno dimostrando di migliorare l'equilibrio posturale.