Salvini: Savona è il meglio, da noi proposte non diktat

Roma, 24 mag. - Paolo Savona è "il meglio", per Matteo Salvini, ma nessuno ha imposto "diktat". Il leader della Lega lo ha detto intervistato da Tg La7 a margine della Camera. "Vi sembriamo uomini da diktat? Portiamo idee, spunti, suggerimenti".

"Gli italiani hanno votato - ha aggiunto - hanno votato in una certa maniera: c'è un economista famoso in tutto il mondo che penso rappresenti l'idea del 90% degli italiani, non ribaltare tutto ma contare di più in Europa. Noi non imponiamo, noi proponiamo. Quando c'è il meglio a disposizione parti dal meglio. Dal mio punto di vista è il meglio".