Nuova rotta Volotea Napoli-Torino:da Capodichino 21 destinazioni

Napoli, 24 mag. - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, annuncia l'avvio di una nuova rotta Napoli-Torino che si aggiunge alle tre nuove rotte, da Capodichino, per l'estate 2018 verso Alghero, Cefalonia e Rodi. Il volo inaugurale è in calendario per il 17 settembre. Dall'8 di ottobre, la rotta decollerà sei giorni su sette (ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) da Napoli per Torino alle 17 e da Torino a Napoli alle 19, per un totale di 18mila biglietti fino al 13 dicembre. La campagna ha registrato presso lo scalo campano un tasso di raccomandazione del 91,5% nei primi quattro mesi del 2018 (gennaio-aprile).

L'offerta Volotea, quest'anno, prevede 21 collegamenti, 13 dei quali operati in esclusiva: nove destinazioni in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste e Verona) e 12 all'estero: Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia. Per i mesi estivi, da Napoli, la compagnia scende in pista con 780mila posti, incrementando del 28% la sua offerta rispetto allo scorso anno. Nel 2017 Volotea ha trasportato a Napoli circa 500mila passeggeri, totalizzando un load factor dell'81%; sempre nel 2017, a novembre, è stata celebrata Marzia Cocozza, la prima milionesima passeggera Volotea a Napoli.