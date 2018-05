Fratoianni: Leu a opposizione di questo governo, senza alcun dubbio

Roma, 24 mag. - "Senza alcun dubbio saremo all'opposizione di un governo piegato verso destra. Ma la nostra cercherà di essere un'opposizione efficace, capace di misurarsi con elementi di discontinuità sul terreno sociale e sulle politiche economiche". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali dai microfoni di Skytg24.

"Credo che sarebbe un grave errore - prosegue il leader di Si - opporsi a questo governo nel nome della difesa delle politiche di questi anni, che in nome del rigore e dell'austerità a senso unico, hanno dimenticato troppo spesso la responsabilità nei confronti della vita dei cittadini".

"Faremo un'opposizione di merito - insiste l'esponente di Leu - un'opposizione netta perchè questo programma di governo non ci piace, perchè la composizione di questo governo non ci piace, a partire dall'esuberanza leghista. Un'opposizione attenta, però, a lavorare perchè ogni qualvolta fosse possibile introdurre qualche elemento di equità e di giustizia sociale che redistribuisca le risorse verso il basso e non verso l'alto, come potrebbe avvenire purtroppo con la pessima idea della flat-tax, sia possibile aprire uno spazio di miglioramento nella vita dei ceti medi e popolari".

"Io credo che sia necessario per la sinistra, ed è quello che intendo fare - conclude Fratoianni - costruire un programma di opposizione e di battaglia politica nel Parlamento e nel Paese, che metta al centro la lotta alle diseguaglianze, per l'affermazione dei diritti delle persone. Su questo noi lavoreremo".