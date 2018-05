Piazza Affari chiude in rosso (-0,71%), pesano Governo e Trump

Milano, 24 mag. - Chiusura in rosso per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che, al termine di una seduta ad alta volatilità, ha perso lo 0,71% a 22.749 punti.

In calo anche gli altri listini europei: a pesare sulla performance di Milano, dopo una prima parte di seduta in positivo, non solo le incertezze sul nuovo governo e sul futuro ministro dell'Economia, ma anche i timori per una guerra commerciale, con la minaccia di Trump di dazi sull'import di auto, e la notizia che il presidente Usa ha deciso di cancellare l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un, in programma a Singapore il 12 giugno.