Montesilvano, Consiglio approva nuovo regolamento centri sociali

Pescara, 24 mag. - Si è aperta con l'approvazione, con 17 voti favorevoli e uno contrario, del regolamento per i centri sociali per anziani, la seduta di oggi del consiglio comunale di Montesilvano (Pescara) Con i suoi 15 articoli, il documento, adottato per la prima volta, disciplina i diritti e i doveri degli iscritti ai centri sociali. Approvata anche l'alienazione di una porzione di un'area comunale in via Togliatti a favore della ditta Vagem Costruzioni, per un importo di circa 13.680 euro. Via libera anche all'approvazione del riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 7500 euro per un sinistro avvenuto a febbraio 2016 Ok alla riapertura dei termini del decreto sviluppo e all'approvazione delle modifiche al Piano Spiaggia. Disco verde all'unanimità per il regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione. Il consiglio ha anche approvato due gemellaggi con Gradiska (Republika Bosnia Erzegovina) e Zocca in provincia di Modena.