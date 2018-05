Incidente treno: Aisa Cisal, vicini a vittime e analisi cause

Roma, 24 mag. - "La Faisa Cisal esprime profondo cordoglio alle vittime del disastro ferroviario che si è verificato ieri sera sulla linea Chivasso-Aosta. La Federazione autonoma degli autoferrotranvieri manifesta la propria vicinanza ai feriti e alle loro famiglie, ai soccorritori e ai lavoratori in un momento così difficile. Davanti all'ennesimo incidente che comporta la perdita di vite umane e numerosi feriti, bisogna evitare giudizi frettolosi sull'attribuzione delle responsabilità, il cui accertamento è demandato alle autorità competenti". E' quanto dichiara Mario Mongelli, Segretario Nazionale Vicario Faisa Cisal.

"Certo, tragedie di tale portata, che ricadono in primis sugli utenti e sugli operatori dei mezzi pubblici di trasporto, confermano in modo deciso - ha aggiunto Mongelli - la necessità di coinvolgere tutte le parti in causa nell'analisi e nella valutazione del sistema, per poter distinguere tra fatalità e causalità e per contribuire in modo consapevole e responsabile, per quanto possibile, a evitare che si ripetano".