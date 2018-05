Calderoli: sconcerto per carabiniere ferito da richiedente asilo

Roma, 24 mag. - Il ferimento di un carabiniere da parte di un nigeriano richiedente asilo crea "sconcerto". Lo afferma il vice-presidente del Senato Roberto Calderoli. "Il richiedete asilo nigeriano che ieri a Frosinone ha devastato un ufficio postale e poi aggredito e ferito un Carabiniere, cercando di colpirlo con una spranga mentre era già a terra, va espulso subito, già oggi, senza se e senza ma".

Aggiunge Calderoli: "Solidarietà al carabiniere ferito e sconcerto per questa brutale violenza, l'ennesima commessa da un richiedente asilo: ne abbiamo accolti oltre 600mila, quasi tutti africani sub sahariani che non fuggivano da nessuna guerra, nei cinque anni dei Governi del PD, ne abbiamo accolti 11mila in questi primi quattro mesi e mezzo, e quale conto - non solo economico, perché non mi riferisco solo ai 5 miliardi l'anno che spendiamo per mantenerli - in termini di sicurezza e di violenze e crimini abbiamo pagato?".