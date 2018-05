Molestie sessuali, otto donne accusano l'attore Morgan... -2

New York, 24 mag. - Freeman, secondo l'inchiesta della Cnn, avrebbe tenuto comportamenti inappropriati e aggressivi su vari set cinematografici. Una giovane assistente alla produzione ha raccontato che il suo lavoro dei sogni, nell'estate del 2015, si è trasformato in un incubo, a causa di molestie subite per mesi.

Un'altra donna, nello staff della produzione di un film del 2012, ha raccontato di aver subito molestie sessuali da Freeman, e come lei anche la sua assistente, in numerose occasioni. In tutto, 16 persone hanno parlato alla Cnn dei comportamenti quantomeno inappropriati di Freeman; otto di queste persone hanno dichiarato di essere state vittime delle molestie dell'attore.