Turchia, Erdogan: rafforzeremo rapporti con Ue se rieletti

Ankara, 24 mag. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è impegnato a favorire migliori rapporti con l'Europa in caso di rielezione alle elezioni di giugno. "Vogliamo rafforzare i nostri rapporti economici e politici con diverse strutture regionali, a cominciare dall'Unione europea - ha detto Erdogan a un comizio di presentazione del programma del suo Partito Giustizia e Sviluppo (Akp), tenuto ad Ankara - non rinunceremo a portare avanti il processo di adesione all'Ue, su una base win-win, perchè noi lo riteniamo un obiettivo strategico".

Nel manifesto del partito si legge che i legami con l'Ue "non sono un'alternativa ad altri rapporti". Inoltre, che è necessario "mantenere una stretta cooperazione con gli Stati Uniti", in particolare per fare in modo che Washington smetta di sostenere le milizie curde in Siria, che Ankara considera "terroristi".