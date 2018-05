Centro Economia Digitale: GDPR rivoluzione copernicana

Roma, 24 mag. - "Una rivoluzione copernicana". Così il Centro Economia Digitale commenta l`entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell`Unione Europea che diventerà operativo domani, 25 maggio, dopo essere stato approvato due anni fa. La direttiva GDPR, General Data Protection Regulation, produrrà una trasformazione sul modo in cui le aziende gestiscono e proteggono i dati personali. "Ci troviamo davanti a un imponente cambio culturale sul trattamento dei dati - ha dichiarato Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale - che si sviluppa in due direzioni: la responsabilizzazione deI soggetti che li trattano e il recepimento, per la prima volta, di questi dati come valore economico". "Si tratta di un rovesciamento di prospettiva - spiega ancora Cerra - chi è in possesso dei dati diventa parte attiva della loro protezione: non solo non funziona più scaricare le responsabilità per la diffusione scorretta ma per la prima volta si trattano i dati come petrolio, cioè ci si rapporta ad essi come un valore economico da tutelare".

Per il CED, dunque, attraverso la GDPR l`Europa "emana" una diversa impostazione culturale più che una semplice procedura. "La trasparenza sostanziale e non formale che porterà l`entrata in vigore del regolamento sulla privacy - conclude Cerra - aprirà il mercato della `fiducia': il cittadino capirà il valore dei propri dati e si fiderà di più delle aziende e delle organizzazioni che li tutelano". "Questo cambio di impostazione è fondamentale pure per l`AI (Intelligenza Artificiale) perché risolve ab origine possibile problematiche che sarebbero potute insorgere con queste nuove tecnologie"