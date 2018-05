Governo Meloni: è governo grillino, valuteremo provvedimenti

Roma, 24 mag. - Quello con il premier incaricato Giuseppe Conte è stato "un colloquio molto cortese, abbiamo cercato di capire qualcosa di più rispetto alle perplessità di questi giorni", la sensazione che "questo governo nasca con fortissima impronta 5stelle anche se le elezioni le ha vinte il centrodestra, ha avuto conferma" perché Conte "ha detto chiaramente di essere stato designato dal M5s". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, al termine del colloquio alla Camera.

"Mi sento - aggiunge - di non essere ottimista sul fatto che nel prossimo governo ci saranno le istanze del centrodestra che aveva vinto le lezioni, il centrodestra rischia di restare subalterno e ciò non è rispettoso della volontà popolare ma da partito di patrioti quale siamo vedremo i singoli provvedimenti che arriveranno in aula", per tutti i provvedimenti che erano nel programma di centrodestra "il governo ci consideri in maggioranza, cercheremo di essere sentinelle di tanti mondi che hanno sostenuto le nostre posizioni e che non vediamo in questo contratto di governo, come liberi professionisti e artigiani", "speriamo che il governo faccia bene anche se non ci saremo, non abbiamo bisogno di poltrone da ministro per fare gli interessi degli italiani".

"Abbiamo cercato - spiega ancora Meloni - di capire le priorità tra le tantissime proposte nel contratto di governo, ci sono alcune cose che condividiamo altre no, non abbiamo capito quali sono le sue priorità, dice di doversi confrontare e l'unica proposta che ha citato è il reddito di cittadinanza su cui non siamo d'accordo".