Boccia (Pd): Conte ricordi che 50% italiani contro Lega-M5s

Roma, 24 mag. - "Il governo Lega-M5S nascerà in tempi brevi e molto correttamente augureremo al nuovo Presidente del Consiglio buon lavoro. Noi faremo un'opposizione netta ma corretta. E sono convinto che riusciremo a costruire presto un'alternativa seria a questa proposta di governo e lo dimostreremo con il lavoro in Parlamento e parlando quotidianamente al Paese. Ma saremo intransigenti sui principi per noi non negoziabili come equità, lavoro, progressività delle imposte, misure contro le povertà, appartenenza dell'Italia all'Ue e collocazione internazionale. Conte, Salvini e Di Maio tengano sempre presente che nel Paese c'è l'altro 50% di elettori che non ha votato per loro e che è chiaramente contrario al loro contratto di governo; il PD farà un'opposizione senza pregiudizi e sempre nel merito dei provvedimenti". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, entrando a Montecitorio.