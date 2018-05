Cyber security,Fbi ferma botnet di hacker ritenuti legati a Russia

Roma, 24 mag. - L'Fbi ha messo sotto sequestro un dominio internet che serviva a dirigere una botnet controllata da cyber criminali ritenuti legati ai servizi segreti russi. La botnet è una rete controllata a distanza e composta da dispositivi infettati da malware, detti bot o zombie, usata di solito per condurre attacchi DDoS e inviare spam. Di questa specifica minaccia - in grado di infettare più di 500mila router in 54 Paesi, - erano stati in precedenza i ricercatori di Cisco Talos, unità dedicata alla cyber threat intelligence. Gli esperti della compagnia avevano denominato il malware VpnFilter. Si tratta di un virus particolarmente insidioso, perché sembrerebbe molto più sofisticato di altri software simili che colpiscono proprio i router (o strumenti simili).

Il malware sarebbe stato preparato da un gruppo noto sotto vari nomi (Apt28, Pawn Storm, Samdworm, Fancy Bear e Sofacy Group) ritenuto responsabile di vari attacchi contro siti istituzionali internazionali, sistemi informatici industriali e, persino, i sistemi di voto in alcuni Stati americani durante la passata campagna elettorale per le presidenziali.

(Fonte: Cyber Affairs)