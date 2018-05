Ceccanti (Pd): da Salvini e Di Maio decisionismo partitocratico

Roma, 24 mag. - "Neanche la formalizzazione dell`incarico a un esponente da loro indicato fa recedere i leader politici di Lega e M5S dalla linea di decisionismo partitocratico che stanno perseguendo da alcune settimane". Lo scrive sul suo sito il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti.

"Li avvisiamo - prosegue Ceccanti - che gli articoli 92 e 95 della Costituzione non sono stati abrogati e che il mandato imperativo, oltre che per i parlamentari, non vale né per il Presidente del Consiglio incaricato né per il Presidente della Repubblica".

"E' evidente - conclude Ceccanti - che siamo di fronte a divaricazioni profonde non tra programmi politici, ma sul concetto di democrazia liberale, in cui il voto dei cittadini non legittima il travolgimento di qualsiasi limite della Costituzione. Ne riparleremo, come giusto, nel dibattito parlamentare sulla fiducia: ragioni in più, al di là dell`esito di queste pressioni indebite, per un`opposizione intransigente senza alcuno sconto".